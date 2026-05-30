陸上ミドルディスタンス・サーキット東京大会の男子800メートルでゴールした落合晃。1分43秒45の日本記録で優勝＝世田谷区総合運動場陸上競技場陸上のミドルディスタンス・サーキット東京大会は30日、東京都の世田谷区総合運動場陸上競技場で行われ、800メートルで男子の落合晃（駒大）が日本新記録の1分43秒45で優勝した。自身が3日の静岡国際で出した記録を0秒45更新した。女子は同種目で日本記録を持つ久保凜（積水化学）が2