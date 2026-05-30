【ワシントン＝栗山紘尚】中南米地域やカリブ海を担当する米南方軍は２９日、フランシス・ドノバン司令官が、キューバのグアンタナモ米海軍基地を訪問し、複数のキューバ軍高官と面会したとＳＮＳで公表した。トランプ米政権がキューバの体制転換を目指して圧力を強める中、米キューバ両軍の高官が安全保障を巡り、意見交換を行ったという。南方軍によると、ドノバン氏は、同基地の当局者や、基地に駐留する兵士とその家族の安