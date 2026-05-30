ニュース番組『わたしとニュース』に漫画家の瀧波ユカリ氏が出演。その際に着用していた斬新なデザインの衣装が注目を集めた。【映像】リアルな牡蠣がデザインされた斬新衣装この日、瀧波氏が着用していたのは、巨大でリアルな牡蠣が胸元にデザインされた黒いハイネックのトップス。番組が始まると、視聴者からは「服それ牡蠣、？」「牡蠣が気になって話が入ってこない」「牡蠣柄…」「シュール」「タマゴだと思ってた」などと