鳥取県は、東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で、2026年5月31日から6月14日までの期間、「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」を開催します。境港産クロマグロを使った特別メニューが登場鳥取県の境港市は、日本を代表するクロマグロの水揚げ地のひとつ。初夏に旬を迎える境港のクロマグロは、なめらかな舌触りや香り豊かな赤身、口いっぱいに広がる旨み、そして上品な余韻が特長です。今回のフ