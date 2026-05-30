うどんチェーン店の資さんうどんでは、2026年5月28日から3店舗限定で「資飲み」のセットを販売しています。対象店舗は足立鹿浜店（東京）、南津守店（大阪）、明石二見店（兵庫）の3店舗です。ノンアルビールへの変更もOK「資飲み」は、おでん2つとお酒がリーズナブルに楽しめるセットです。「ちょい飲みサワーセット」（599円）と「ちょい飲みビールセット」（699円）の2種があります。「ちょい飲みサワーセット」はレモンサワー