2025－26レギュラーシーズン、オクラホマシティ・サンダーはウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの64勝18敗でフィニッシュ。「NBAプレーオフ2026」ではファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナルを負け知らずの8連勝で突破し、カンファレンス・ファイナルへ勝ち進んだ。 ただ、サンアントニオ・スパーズとのカンファレンス決勝初戦ではダブルオ&#1