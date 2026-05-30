現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』の第8話から櫻井翔が出演することが決定した。 参考：『GIFT』悩める玉森裕太に堤真一がかけた言葉日曜劇場が問い続ける父親のあり方 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全