恋愛になるとつい「都合のいい関係で終わってしまう」という女性も少なくありません。「いつも気づけば都合よく扱われてしまう…」と感じる方は、星座や血液型から自分の「性格・恋愛傾向」をチェックしてみてはいかがでしょうか。今回は、「都合のいい関係になりがちな女性」を、血液型×星座の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。■都合のいい関係になりがちな女性をランキング形式で紹介ここでは、「都合のいい関係に