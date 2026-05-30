いまや全国に450店舗を超える中華チェーンとなった「日高屋」だが、創業当時のラーメン業界は、のれん分けが主流の世界だった。多くの店が“秘伝のスープ”や職人技を重んじ、チェーン展開とは無縁と考えられていたからだ。しかし創業者の神田正氏は、そうした古い業界体質にこそ大きなビジネスチャンスが眠っていると見抜いた。サラリーマンの通勤風景を観察して確信した「外食時代」の到来――ラーメン業界の常識を逆手に取った