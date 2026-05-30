「言いたいことがうまく言葉にできない」――“言語化”という言葉が一般化した今、そんな悩みを抱える人は少なくありません。「ヤバい」「すごい」などの語彙は、否定的なとらえ方をされることが多いですが、電通コピーライターの荒木俊哉氏は異論を唱えます。なぜ使っていいと考えるのでしょうか？荒木氏の『言語化は「ありきたりの言葉」でうまくいく。』（小学館）より抜粋します。「ボキャブラリーが足りない＝言語化力が足り