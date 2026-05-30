【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の先行カット第5弾が公開された。 ■これまで見せたことのない艶めいた表情に心打たれる一枚 今回解禁となったのは、本写真集での先行カットでは初めてとなるランジェリーカット。大人な色気が漂う黒のランジェリーが、金川の抜群のプロポーションを引き立て、天真爛漫な金川のこれまで見