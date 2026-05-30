くだまつ健康パークの子どもたちの遊び場がリニューアルオープンすることになり30日、プレイベントが行われました。リニューアルオープンするのは「キッズパークCotton」で「ハイテクとアナログの共生」をテーマに新たに2つの遊具が導入されます、このうち「デジタルおえかき」は描いた絵をスキャナーで読み込むと、スクリーンの中で動き出します。また「ころころレー