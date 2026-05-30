周南市出身で、日本の近代化を推進した軍人＝児玉源太郎の功績を伝える顕彰会が設立10周年を迎えました。児玉源太郎顕彰会設立10周年を祝う会には、会員70人に加え、村岡知事ら来賓も出席しました。児玉源太郎は1852年に現在の周南市に生まれ、日露戦争では満州軍総参謀長を務めたほか、台湾総督や内務大臣などを歴任しました。顕彰会は2016年に発足し、会員は全国におよそ400人。会報の発行や講演会、児玉神社の社務所建て替えの