中国メディアの界面新聞は27日、小鵬集団（小鵬汽車）の何小鵬（ホー・シャオペン）会長兼最高経営責任者（CEO）が「ロボットの創業難度は自動車をはるかに上回る」と語ったことを伝えた。何氏は対談番組「未竟之約」の中で「ロボット分野は自動車業界と大きく異なる」と言及。ロボット事業に取り組む中で数多くの壁にぶつかってきたことに触れた上で、「ロボットの創業難度は自動車をはるかに上回る。恐らく20〜100倍だ」と語った