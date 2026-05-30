エースコックは、カップ麺「スパイス好きのための醤油ラーメン/塩タンメン」を2026年6月1日に発売する。ペッパーと好相性、街中華のような味わいいずれも、2017年にエスビー食品と共同開発したという「超やみつきペッパー」を使用。ペッパーと相性の良い"街中華"のような味わいをイメージしている。別添の「超やみつきペッパー」を加えることで、食べ進めるほどにやみつきになる1杯に仕上げたという。「スパイス好きのための醤油ラ