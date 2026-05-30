プロ野球のファーム・リーグは30日、ナイターを含めて交流戦7試合が行われた。巨人は阪神戦（ジャイアンツタウン）で先発全員の15安打を放って10―4。ドラフト4位・皆川（中大）が3安打2打点、リチャードが3安打1打点、山瀬が2安打1打点をマークした。先発・マタは5回5安打5奪三振4失点（自責3）で2勝目（2敗）。阪神先発・茨木は5回11安打8失点（自責4）で2敗目（2勝）。糸原が2安打1打点。ヤクルトはハヤテ戦（戸田）に7―