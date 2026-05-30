草原の斜面を「そり」で滑り下りる速さを競うイベントが30日、熊本県西原村で開催されました。 「芝王（しばおう）」と銘打ったこのイベントは 草原が広がる俵山で村の新たな名物にしようと、観光協会が２０２５年から開催しています。 ルールは簡単。長さ120メートルほどの斜面をそりに乗って早く滑り下りた方の勝利です。ペアの部門では、参加した親子連れなどが心地よい風を浴びて思い思いにすべりを楽しんでいま