ボートレース津のG3「マスターズリーグ第1戦」は2日目を終えた。谷勝幸（53＝広島）が2日目7Rで5コース大捲りを決めて、3連単18万円の超ビッグな高配当を提供した。「18万円？そんなについたんですか。住之江でも（24年12月マスターズリーグ戦）35万円の配当に貢献したんですよ。普段どれだけ売れてないかですね」と笑い飛ばす。2日目はペラ調整がうまくいったようで「安定板が外れてそのまま行ったら全然良くなくて、パパ