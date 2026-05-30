高校野球で導入が検討されている7回制の意見交換会が30日、大阪市内で始まった。2日間に分けて6人ずつ出席し、今回がその初回。今春選抜優勝の大阪桐蔭・西谷浩一監督、日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）や大学教授ら6人が約2時間議論する。すでに西谷監督は反対の立場を表明しており、反対意見が大半を占める現場の切実な思いを伝えるとみられる。次回は来月6日に開かれ、仙台育英（宮城）の須