元楽天監督の平石洋介氏（46）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園にまつわるエピソードを明かした。82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。平石氏は98年、控え選手ながら主将を務め、3年時には選抜高校野球大会で4強を経験した。そんな平石氏も、入学当初に困惑した出来事があったという。「PL用語って言うんですかね？“顔か？”って」。先輩に指摘さ