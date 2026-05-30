MLB・ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間31日のフィリーズ戦に先発登板予定です。今季はここまで9試合に先発登板し、3勝3敗で防御率4.93。前回登板24日のブリュワーズ戦では初回から自らのエラーも絡み3点を失うも、その後は好投を披露。2回2アウトから5回までは10人連続アウトを奪うなど尻上がりに調子を上げ、5回3失点(2自責点)で自身2連勝を飾っています。前回から中6日での先発マウンド。30日の試合でメジャートップの22号