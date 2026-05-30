GetNaviが運営している有料向けオンラインコミュニティサービス「GetNavi Salon」において、初のリアルイベントを開催します。GetNavi Salonに入会していなくても、無料でご参加いただけるイベントです！ 今回の注目企画のひとつが、「注目リベイカーで食べ比べ選手権」です。 最近、家電業界で注目を集めているのが「リベイク機能」を搭載したトースター。冷めた惣菜やパンを、まるで焼きたてのようなおいしさに仕上げる機