国民民主党県連は定期大会を開き、統一地方選挙での地方議員の倍増を目指し必勝を誓いあいました。来年春の統一地方選に向け必勝を決議した国民民主党県連。公認、推薦候補の当選を勝ち取り、地方議員6人からの倍増を目指すとしています。続投が承認された小竹 県連代表は統一地方選を党勢拡大のヤマ場と位置づけ、第一次の候補者は8月いっぱいをめどに擁立する方針を示しました。とくに所属議員がいない県議会議員の選挙に関して