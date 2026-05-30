JR金沢駅西口エリアに「食・遊び・旅」をテーマにした体験型の複合施設が誕生し、オープニングイベントが開かれました。30日に金沢駅西口エリアにオープンした体験型複合施設「Mitz金沢」。トレーラーハウスを活用した飲食店や子どもから大人まで楽しめる体験型プレイスペース、キャンピングカーのレンタルを行う拠点などが設けられています。オープン初日の30日は家族連れなど多