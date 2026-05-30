ロッテの唐川侑己は30日の阪神戦、今季初登板・初先発したが、5回・74球を投げ、5被安打、4奪三振、1与四球、4失点で敗戦投手になった。初回先頭の中野拓夢を2ボール2ストライクからカーブで一ゴロに仕留めると、続く森下翔太をカーブで空振り三振を奪い2アウトとする。3番・佐藤輝明に対しても簡単に追い込むも、2ボール2ストライクから7球目のカットボールをライトスタンドに運ばれ先制点を許す。0−1の2回に安田尚憲の一