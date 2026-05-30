30日午前、七尾市の能登島の沖合で釣りをしていた男性2人が乗っていたボートが転覆しました。その後、2人は救助され、命に別状はありません。事故があったのは七尾市能登島向田町の沖合800メートルです。海上保安庁によりますと、30日午前10時ごろ、釣りをしていた男性から「乗っているミニボートが転覆した」と110番通報がありました。通報からおよそ1時間後、七尾市の30代男性と、その弟の20代の男性が海上保