公共の場で思わず目を疑いたくなるようなマナー違反を見かけたことはありますか？ 注意した方がいいと思っても、どんなトラブルが発生するかわからないこの時代、見て見ぬふりをしてしまうなんてことはあると思います。今回はそんなマナー違反に対して勇気ある行動を起こした子どもたちのお話です。 静かな電車内、不機嫌さをまき散らす男性のまさかの行動 休日の昼下がりに私は電車に乗って出かけていました。車内