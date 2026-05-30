記事ポイントANAクラウンプラザホテル広島がPAUL & JOE BEAUTE（ポール & ジョー ボーテ）と初コラボ、2026年7月1日〜8月31日の期間限定開催猫モチーフのスイーツや夏フルーツを使った全14品のメニュー、90分飲み替え自由のドリンク付きで1人5,200円（税・サービス料込）ご来店特典としてPAUL & JOEの新作シャンプー＆コンディショナーセットを1人1点プレゼント ANAクラウンプラザホテル広島の1階ザ・ラウンジで