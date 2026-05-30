記事ポイント白浜町立白浜中学校2年生がデザインしたご当地カプセルトイ「白浜がちゃ」第二弾が2026年6月1日に発売ニット生地の端材を活用したハンカチタイプ全6種、1回500円（税込）アドベンチャーワールドほか白浜5か所で購入できます 和歌山県白浜町を拠点とする産学官連携の地域コミュニティ「白浜コネクトプロジェクト」が、白浜町立白浜中学校の2年生と地域企業・自治体が連携して制作したご当地カプセルトイ「白浜がち