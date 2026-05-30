µ­»ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ¡ÖALC-ZERO?¡×¤Î¸Ä¿ÍÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò2025Ç¯12·î9Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë74ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ»öÎã¤È¡¢Æ³Æþ¸å¤ÎÀ¸³è¡¦°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¾Ü¤·¤¯µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹º£¸å¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«¤È¼Ò²ñÅªÄó¸À¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ °û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸Ä¿Í²ÈÄí¤Ø¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ