元ビートルズのポール・マッカートニーが、亡くなった歌手のプリンスさんがカバーしたビートルズ楽曲「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」の公開を願っているという。 【写真】ビートルズの楽曲をカバーしていた亡き大物アーティスト 2016年にプリンスが死去した後にその存在を知ったというポールは、そのレコーディングを「とても素晴