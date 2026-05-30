岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】30日、サッカー男子の3回戦12試合が行われ、昨年の県総体ベスト4の就実や創志学園などが4回戦進出を決めました。 ■30日の結果〈3回戦〉就実 7-0 東岡山工創志学園 1-0 倉敷工おかやま山陽 3-0 岡山城東 倉敷翠松 2-0 山陽学園倉敷 7-0 笠岡岡山龍谷 6-0 津山東 美作 4-0 倉敷青陵関西 2-1 岡山工（※延長戦）朝日塾 2-0 西大寺 総社