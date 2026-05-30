記事ポイント韓国発スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」がQoo10メガ割で最大76％OFFのセールを実施ネックパッチ・CICAライン・ブライトニングクリームなど夏の肌悩みに対応したアイテムが対象全購入者へのギフトプレゼントや購入金額別特典など複数のキャンペーンが展開される 韓国発スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」が、2026年5月29日（金）から6月10日（水）にかけてQoo10の大型セールイベント「メガ割」に参加します