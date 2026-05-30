記事ポイント点呼業務を自動化する「e点呼セルフTypeロボケビー」の無償貸出申込ページが2026年1月13日にリニューアルされました導入費用100万円を365日・24時間換算すると1時間あたり約114円という費用対効果の指標が提示されています自動点呼の予備知識がない事業者でも、貸出期間中のサポートを受けながら自社環境で検証できます 運送・物流業界では、深夜・早朝の点呼業務が管理者の大きな負担となっています。東海電子が