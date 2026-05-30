記事ポイントアルコール検知システムを開発・販売する東海電子が「飲酒運転根絶フォーラム2026」に参加代表取締役・杉本哲也が海外のアルコールインターロック活用事例を講演2011年粕屋町の飲酒運転事故で子息を失ったNPO法人はぁとスペース代表・山本美也子さんが実行委員会の中心 アルコール検知システムや自動点呼システムを開発・販売する東海電子が、2026年2月9日（月）に福岡市東区で開催された「飲酒運転根絶フォーラ