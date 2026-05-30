Ｇ１・６勝を挙げた名牝グランアレグリアの初子、グランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が５月３１日の東京２Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００?）でダートに初投入される。昨年８月のデビューから今まで６戦で〈０２２２〉と惜敗が続きながらも、勝ち切れず。砂上で可能性を求めることになった。グランアレグリアはディープインパクト産駒だが、母の父はアメリカの大種牡馬タピット。現役時代は芝