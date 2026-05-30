１９８３年ミスターシービーと、８９年ウィナーズサークルで２度制したＪＲＡ殿堂入り調教師の松山康久氏が、第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）の出走馬の馬体を１０点満点でジャッジした。【ロブチェン１０点満点＝１位】堂々とした、威厳を感じさせる立ち姿。一点を集中して見つめ、凜とした表情。目元は丸く、黒い瞳の中に意思の強さが見られます。良質な筋肉に覆われ、黒光り