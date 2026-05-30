◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第３日（３０日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）２位で出た米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１４アンダー。３位に後退したが、首位と３打差をキープした。Ｖ圏内に踏みとどまった米沢だったが、ホールアウト後の表情は晴れなかった。「ドライバーが壊れました。フェースの上の方が割れていました」。最終１８番でテ