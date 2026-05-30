静岡･大井川鉄道の「きかんしゃトーマス号」の運行が、30日スタートし、多くの家族連れでにぎわいました。真夏のような日差しが照り付けた「新金谷駅」。待ちに待った青いボディーの「きかんしゃトーマス号」がホームに姿を見せると待ちかねた親子連れが「トーマス号」にかけより記念写真を撮っていました。（乗客・焼津から）「トーマス楽しみ」（乗客・東京から）「すごく迫力があっ