記事ポイント呼気にアルコールが検知されるとエンジンが物理的にかからない車載型システム2009年の販売開始から16年で累計3,500台を突破（2025年12月31日時点）家族の飲酒運転を心配する家庭向けに、2022年から個人装着サービスも展開 飲酒状態ではエンジンが始動しない仕組みで、プロドライバーから個人まで飲酒運転を物理的に防ぐシステムが普及を続けています。東海電子が2009年9月から販売する呼気吹き込み式アルコール・