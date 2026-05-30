静岡･焼津市では、30日さまざまな県産品を扱う店がオープンし、にぎわいを見せました。焼津市中港にオープンした「いちまる商店」は、「焼津・静岡をまるごと売る」をコンセプトに、焼津漁港で扱うマグロやカツオの加工品をはじめ、茶や酒など約250種類の商品を販売しています。30日は、開店前から行列ができるなどにぎわいました。 焼津漁港は、2025年の水揚げ金額全国1位で、担当者は、「より地域の魅力を発信し、さ