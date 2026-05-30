静岡･焼津市は、大雨シーズンを前に新たに排水ポンプ車2台を導入し3台体制で対応することになり、お披露目されました。焼津市では、2024年8月、台風による大雨で国道150号の交差点が冠水し、通行に影響が出ました。このため、これまでの排水ポンプ車1台に加え、新たに排水ポンプ車1台と可搬式排水ポンプ車1台を導入し、対応することになったものです。ポンプ車3台を持つ自治体は静岡県内初で、関係者は、浸水被害の軽減に期