人気アニメ「きかんしゃトーマス」のキャラクターを模した大井川鉄道の蒸気機関車「トーマス号」が３０日、今季の運行を開始。今年３月にデビューした仲間の「パーシー号」との「共演」をスタートさせた。メディア向けに開かれた２７日のお披露目会では、島田市の新金谷駅で両機がホームに。試運転するトーマス号を、パーシー号が「お見送り」した。家山駅では大型パイプを使い、機関車のタンクに注水する、珍しい場面も公開さ