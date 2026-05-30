浜松市の「遠州病院」が新たに手術支援ロボットを導入し、6月の稼働を前に見学会が開かれました。JA静岡厚生連「遠州病院」では、安全･確実な手術と患者の負担軽減のため、手術支援ロボット「Hugo」を4月に導入しました。独立アーム4本を患者に合わせて配置できるほか、全体の状況をスタッフで共有できるなど質の高い手術が可能になるということです。見学会では、3Dモニターを見ながら、実際に操作して微細な動きを体