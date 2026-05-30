◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、東京競馬場アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は１５時５７分に決戦の地に到着した。中西助手は「いつも通り変わりなく落ち着いています。大きなトラブルもなく、輸送では体が減る馬ではないです」と、４戦連続の関東圏への輸送とあって慣れた様子。５月１７日に落馬負傷した岩田康誠騎手が３０日の