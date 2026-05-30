記事ポイント2025年12月25日、東海電子が福島県警察本部から感謝状を受領飲酒運転根絶に向けた官民連携の継続的な啓発活動が評価されるアルコール検知システムをはじめとする安全管理技術の開発・提供を手がけるメーカー アルコール検知システムや自動点呼システムなどを開発・販売する東海電子が、2025年12月25日、福島県警察本部より感謝状を拝受しました。福島県警察および関係機関と連携して取り組んできた飲酒運転根絶・