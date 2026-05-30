２３日、仙賓礁付近の海域に停泊する漁船。（ドローンから、南中国海＝新華社記者／張睿）【新華社南中国海5月30日】中国海警局の艦艇「東安」の法執行員がこのほど、小型ボートに乗り、仙賓礁周辺で操業する漁師たちを訪問した。法執行員は漁船に乗り込み、漁師たちに生活物資を手渡し、法令の周知や血圧測定、医薬品の提供などを行った。 同礁は南中国海の南沙諸島北東部の海域に位置し、中国の漁師にとって古くから重