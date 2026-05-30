■社員vsマニアが激闘『クイズ！ガチ勢』にゲスト出演5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、5月31日放送のカンテレ・フジテレビ系『クイズ！ガチ勢〜〇〇通グランプリ〜』（後4：05）に出演する。企業×マニアの白熱クイズバトル第2弾で、人気企業の“社員チーム”と、その商品を愛し尽くす“マニアチーム”が知識と情熱で激突。MCは小泉孝太郎、進行は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。【写真】爽やか…ブルー基調のフ