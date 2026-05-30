■ゆかりあるパラスポーツに関する役柄に挑戦「とても充実した時間になりました」5人組グループ・嵐の櫻井翔が、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜後9：00）最終章に出演することが決定した。櫻井は、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二（やなぎはら・しゅんじ）役に起用された。主演の堤真一とは初共演となり、同局ドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶりとな