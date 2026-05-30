「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）巨人がヒヤヒヤでリードを守り切った。守護神のマルティネスが２点差に迫られなおも２死二、三塁のピンチを招いたが、辛くも逃げ切った。３点リードで迎えた九回。マルティネスが２死一、二塁のピンチを招くと、清宮幸が放った打球は左前にフラフラとあがった。これが３選手の中間地点にポトリと落ち、２点差に迫られなおも２死二、三塁と一打同点のピンチを背負った。